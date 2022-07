Kabinet huurt extern bureau in om te bepalen wat groente en fruit is

Het kabinet streeft ernaar om in 2024 de btw op groente en fruit te hebben verlaagd, schrijven staatssecretarissen Van Ooijen (Preventie) en Van Rij (Fiscaliteit) dinsdag aan de Kamer.

Het kabinet verwacht dat een btw-verlaging op groente en fruit 1 miljard euro zal kosten, maar hoopt dat gat te kunnen compenseren door de invoer van een suikertaks.

’Moeilijke definities’

Er wordt geworsteld met de definitie van groente en fruit. De vraag is of groente- en fruitproducten die in meer of mindere mate bewerkt zijn ook aanspraak kunnen maken op de btw-verlaging. „Afbakening van groente- en fruitproducten voor de btw is een puzzel”, aldus Van Ooijen en Van Rij. „Er zijn vele varianten van groente en fruit(producten) verkrijgbaar die in meer of mindere mate gezond zijn en in meer of mindere mate door consumenten en ondernemers als groente- en fruitproducten worden gezien.” Is bijvoorbeeld een potje pastasaus groente of niet?

Ook de definitie van ’bewerkt’ is een moeilijke, constateren de bewindsmannen. „Ter illustratie: wassen, schillen, snijden en verpakken zijn in zekere zin ook bewerkingen, maar van een andere orde dan bijvoorbeeld het toevoegen van zout aan een product.”

Juridische houdbaarheid

Voor dit vraagstuk wordt een extern bureau ingeschakeld. Dat moet zich richten op de ’juridische houdbaarheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid’ van de maatregel.

Bekijk ook: Nieuw coalitie wil suikertaks en streep door btw op groente en fruit

De invoer van een suikertaks wordt nader onderzocht, naar verwachting komt het kabinet daar in 2023 op terug. Dan moet duidelijk worden welke producten daar precies onder komen te vallen.

Beide doelen komen voort uit het Preventieakkoord, en zijn erop gericht om ongezonde keuzes van consumenten zoveel mogelijk te beperken.