Aantal coronabesmettingen in Rusland naar dagrecord

Qua gemelde doden, behoort Rusland niet tot de zwaarst getroffen landen. Ⓒ AFP

MOSKOU - In Rusland stijgt het aantal coronabesmettingen fors. Er is een nieuw dagrecord gevestigd met 11.656 gevallen, melden Russische media. Het gaat om de snelste aanwas wereldwijd, op de Verenigde Staten na, aldus The Moscow Times.