Zo'n 200 Nederlanders in Algerije

De ambassade heeft de mensen die geregistreerd staan vrijdag extra gewaarschuwd en heeft regelmatig contact met hen. In het land zijn zo'n 50 Nederlandse bedrijven actief, waaronder een aantal grote multinationals. De ambassade heeft de bedrijven extra gewaarschuwd voor het gevaar dat westerse doelen in het land lopen, gelet op het conflict in buurland Mali.

Er zijn geen aanwijzingen dat Nederlanders betrokken zijn bij de gijzelingsactie bij een gascomplex in het land. Twee bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie en juist naar de regio wilden gaan waar de gijzeling zich afspeelt, werd dat door de ambassade sterk ontraden.

Er hebben geen Nederlanders aangegeven weg te willen uit het land. Wel geldt er een negatief reisadvies voor heel Algerije: alle niet essentiële reizen worden afgeraden. Reizen naar de grensstreken van het land wordt geheel afgeraden.

Het conflict in Mali en de gijzeling in Algerije zijn voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geen reden het dreigingsniveau voor ons land aan te passen. De dreiging blijft beperkt. „De NCTV stelt al langer dat de risico's voor Westerse belangen en dus ook Nederlandse belangen in de gebieden waar het nu om gaat, daar groter zijn dan in het westen zelf. Deze incidenten en ontwikkelingen onderstrepen dat”, aldus een woordvoerder. Hij zegt dat de veiligheidsdiensten de ontwikkelingen op de voet volgen.