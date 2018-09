WUZdiscussie: 'Ik lééf voor schaatsen'

Uitleggen kan hij dat niet: „Ik weet niet wat het is, ik ben ermee opgegroeid.” In zijn benen zitten die lange passen gebakken. Links-rechts, links-rechts, pootje over, diep voorover, handen op de rug. Je ziet het hem zo doen. Maar vandaag cijfert opa zijn sportieve zelf weg, neemt de twee jongste Dijkstraatjes bij de hand en krukt mee met hun dubbele ijzertjes. Zo geeft hij het stokje door. Van blijdschap geeft hij haast licht: „Hier heb ik me zo op verheugd!”

NMB staat in witte letters op zijn lichtblauwe muts. Het logo van de meedenkbank die al dik twintig jaar ING heet. Jan Dijkstra kijkt zijn Annie lachend aan: „Mijn vrouw bewaart alles.” Annie Dijkstra (61) stapt niet meer op de schaats, al lonkt en lokt het ijs: „Ik ben bang om te vallen en wat te breken. Maar ik geniet, ik ben er bij. Toen onze kinderen klein waren, moesten we er snipperdagen voor opnemen.”

