Politiebonden en Opstelten bereiken akkoord

De bonden liepen in november weg van het overleg, maar volgens de bewindsman hebben de partijen elkaar recht in de ogen gekeken, zijn schouder aan schouder gaan staan en heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid genomen. De bonden vonden onder meer dat Opstelten zijn afspraken over de cao niet nakwam en vreesden voor de werkdruk na de reorganisatie van de politie tot één korps.

„We hebben heldere afspraken gemaakt”, zei Opstelten. De details daarvan worden later vrijdag bekendgemaakt. De minister maakte al wel bekend dat de werkdruk wordt gemonitord, er afspraken zijn gemaakt over het functiegebouw en vrije weekenden.

De bonden ACP, NPB, ANPV en VMHP stapten 15 november uit het overleg. ,Met deze overeenkomst kijken we met vertrouwen naar de vorming van de Nationale Politie. Afspraken waar risico's aan zitten, hebben we voldoende ondervangen. De minister heeft daarin stappen gezet. Knelpunten worden gemonitord en de reorganisatie zal voor mensen op de werkvloer zo soepel mogelijk laten verlopen”, reageerde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Volgens de ACP heeft Opstelten toegezegd dat het politiepersoneel op „zorgvuldige en sociale wijze” wordt begeleid naar een nieuwe functie of als het niet anders kan naar ander passend werk. „Ook toont Opstelten zich bereid het Inrichtingsplan Nationale Politie aan te passen als blijkt dat de uitvoering daarvan leidt tot een te hoge werkdruk bij de politie, bijvoorbeeld bij het ontbreken van voldoende ondersteuning voor de agenten op straat.”