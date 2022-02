Nederland houdt rekening met extra vluchtelingen uit Oekraïne

„Opschalen en afschalen is onze core business”, zegt een woordvoerder van het COA. „Daarbij houden we ook altijd rekening met een mogelijke, snelle extra vraag na een onverwachte komst van groepen vluchtelingen, zoals ook vorig jaar is gebleken. Als er mensen uit Oekraïne komen én asiel aanvragen, vangen wij deze op.”

Volgens de IND is er echter een groot verschil met bijvoorbeeld vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan die nu in Nederland asiel aanvragen. „Oekraïners zijn Europeanen”, zegt een woordvoerder. Inwoners van Oekraïne met een biometrisch paspoort kunnen sinds 2017 zonder visum vrij reizen naar de EU. Het is een gevolg van het associatieverdrag dat de EU met Oekraïne sloot en waarvan visumliberalisatie een onderdeel was.

Tentenkampen

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zei er tegenover ABC News rekening mee te houden dat een tot vijf miljoen Oekraïners op de vlucht zullen slaan als gevolg van een Russische invasie. Het Pentagon verwacht dat het merendeel zal vluchten naar Polen, om van daaruit verder naar het westen te gaan. Amerikaanse militairen helpen in Polen met het opzetten van tentenkampen aan de grens met Oekraïne.

Of dit gevolgen zal hebben voor Nederland, is nog speculatie, zegt een woordvoerder van het COA. Met de huidige opvangkrapte is het de vraag of Nederland extra vluchtelingen aankan. „Momenteel zijn we druk doende om voldoende plaatsen te realiseren binnen de huidige prognoses. Alle voortgang daarin helpt ook om daarna armslag te hebben voor extra vluchtelingen. Wij kijken intussen met het ministerie naar de ontwikkelingen.”