OM wil 5 jaar cel voor jarenlang misbruik

De man wordt verweten dat hij de stiefdochter vanaf haar 6e tot ongeveer haar 18e misbruikte. Een ander meisje, dat in het huis woonde waar hij een kamer huurde, misbruikte hij in 2012, toen zij 14 was, denkt het OM. Dit meisje werd ook gefilmd terwijl zij onder de douche stond. Ook was de man volgens de aanklager in bezit van een ploertendoder, 18.500 afbeeldingen met kinderporno en een aantal plaatjes met dierenporno.

De uitspraak van de rechtbank wordt 1 februari verwacht.