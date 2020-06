Premier roept Australiërs op niet te demonstreren vanwege corona

„Het gezondheidsadvies is erg duidelijk, het is geen goed idee om te gaan”, zei de premier vrijdag tegen verslaggevers. „Laten we een betere, andere manier vinden om deze gevoelen uit te drukken. Laten we onze vrijheden verantwoordelijk uitoefenen.”

De overheid van deelstaat New South Wales probeert het protest dat zaterdag in Sydney gepland staat tegen te houden via het hooggerechtshof van de staat. De lokale politie in Sydney had toestemming gegeven voor de bijeenkomst in de veronderstelling dat er minder dan vijfhonderd deelnemers zouden komen, maar nu worden er veel meer verwacht. „De regering van New South Wales zou nooit, maar dan ook nooit groen licht geven aan duizenden mensen die flagrant de gezondheidsvoorschriften negeren”, zei premier Gladys Berejiklian vrijdag.

Er worden in heel Australië protesten georganiseerd nadat George Floyd vorige week om het leven kwam in de Verenigde Staten. Hij stierf na hardhandig te zijn gearresteerd. Een witte agent drukte minutenlang met een knie op zijn nek.

De dood van Floyd was de directe aanleiding voor protesten tegen racisme en politiegeweld in de VS en daarbuiten. Bij de Australische protesten wordt ook aandacht gevraagd voor de behandeling van Aboriginals en andere groepen oorspronkelijke bewoners door de politie.