Waar is mijn auto?

Redder in nood

Zie hier onze redding in nood, de app ‘Take me to my car’. Met een druk op de knop kun je de locatie van je auto vastleggen. Wel even doen voordat je boodschappen gaat doen natuurlijk. Op de terugweg is het nog simpeler. Geef aan dat je je auto zoekt en de app berekent je exacte route. En dat werkt hetzelfde als Google maps, dus je kunt ook nog in en uitzoomen, zodat je precies weet waar je naar toe moet lopen. Dat scheelt een hoop irritaties na een lange dag shoppen!

Take me to my car is verkrijgbaar in de Itunes Store