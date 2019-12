Wilders: bewijs van bemoeienis door oud-minister Opstelten

Wilders reageert op de jongste onthullingen van RTL Nieuws over de al jarenlang slepende affaire. Volgens het programma is met een nieuw opgedoken e-mail duidelijk dat justitieminister Opstelten hoogstpersoonlijk heeft ingegrepen in de communicatie van het OM in het proces tegen Wilders.

De PVV-leider ziet het als nieuw bewijs van directe bemoeienis door Opstelten met het besluit van Openbaar Ministerie over vervolging „en dus” met zijn proces. „En het mocht allemaal ’niet uitlekken’. Godgeklaagd.”

Interne mails

RTL baseert zich op „nog vertrouwelijke” stukken van het OM in het lopende hoger beroep in de strafzaak. Het gaat om interne mails. Het OM was niet bereikbaar voor commentaar, maar heeft tot nu toe altijd ontkent dat de minister betrokken was bij de beslissing om de politicus te vervolgen.

