Agent die jongeren met hakbijl bedreigde zit niet vast

Een politiewoordvoerster laat weten dat ’een persoon niet per se aangehouden hoeft te worden om als verdachte te worden aangemerkt’. ,,De agent is aangemerkt als verdachte. Er loopt een intern onderzoek naar dit incident en de betreffende agent is op dit moment niet werkzaam, maar met bijzonder verlof gestuurd. Nadat er aangifte is gedaan, wordt de zaak voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Dan zal blijken of er, naast het interne onderzoek, ook een onderzoek vanuit het OM volgt”, zegt ze.

De agent was op het moment van het incident maandagnacht ook niet aan het werk, maar thuis, waar de jongeren hem hadden opgezocht. Hij is met bijzonder verlof gestuurd zolang het politieonderzoek loopt. Zo onderzoekt de politie wat de jongeren rond twee uur ’s nachts bij het huis van de agent kwamen doen. Daar geeft de politie geen verdere informatie over omdat dat onderdeel uitmaakt van het onderzoek.

Beelden

De verdachte agent heeft maandagnacht wel de politie gebeld, maar besloot toch zelf met een bijl naar buiten te gaan om een meisje aan te houden. Daarvan zijn beelden gemaakt die bekend zijn bij de politie. Daarop is te zien dat de agent met de bijl in zijn hand een meisje zegt op haar knieën te gaan zitten. Als andere agenten aankomen, wordt de agent met de bijl aangemerkt als verdachte.

Van de bedreiging zijn beelden gemaakt. Of die zijn gedeeld op sociale media is niet bekend. De politie kent ze wel. Zo heeft de districtschef van de politie direct laten weten dat de beelden van het bijlincident ’heftig zijn’ om te zien en dat het ’niet het gedrag is wat je van de politie mag verwachten’. ,,Dit is niet de politie die wij willen zijn.”

Incident

Het is niet het eerste incident met jongeren. Eerder werden agenten bedreigd door jongeren in de bollenstreek en in Leiden. Daarvoor werden een 21-jarige, 23-jarige en 33-jarige man aangehouden. De agenten, die in Leiden werken, werden afgelopen oktober en november op hun woonadres lastiggevallen. Daarbij werd tweemaal een steen tegen de ramen gegooid, waarbij ook ramen sneuvelden. Het vermoeden rees al snel dat er sprake was van opzet, specifiek gericht tegen de agenten. Toen liet de politie meteen weten dit soort geweld ’niet te tolereren’.