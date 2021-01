Wasserij Moderna in Hardenberg overstelpt met vragen over coronavaccin

„We hebben al vragen gekregen over wat de bestanddelen zijn en of er ook bloed verwerkt wordt in de monsters”, zo laat Renate Eggengoor aan Hart van Nederland weten. „Er zijn ook mensen die vragen wanneer ze gevaccineerd worden.”

Het bedrijf in Hardenberg staat totaal los van het vaccin, ze doen onder meer de was voor bijvoorbeeld hotels. Maar medewerkers worden er toch regelmatig op aangesproken. „Dan zeggen ze: Daar komt Moderna aan, we zitten er klaar voor! Onze medewerkers moeten er wel heel hard om lachen.”

„We wassen onder andere voor ambulancediensten, dat is onze link met de zorg. We worden ook niet eerder gevaccineerd”, aldus Eggengoor.

Extra klanten heeft de naam het bedrijf nog niet opgeleverd.