Surfplank teruggevonden na reis van vier jaar en 2700 kilometer

„We waren met vijf vrienden aan het surfen toen ik bij de laatste golf van de dag van mijn surfplank viel.” Na een flinke zoektocht met „een boot en een paar jetski’s” beseft Griffiths dat hij zijn plank niet meer zal terugvinden. ’Ik was behoorlijk uit het veld geslagen dat ik mijn favoriete plank was kwijtgeraakt’, vertelt Danny Griffiths aan ABC News.

Mysterie opgelost

Vier jaar later wordt duidelijk waar de plank naartoe is gedreven: twee mannen zien wat drijven als ze aan het vissen zijn in de buurt van Magnetic Island, zo’n 2700 kilometer verwijderd van de plek waar Danny de plank in 2017 was kwijtgeraakt.

Tekst loopt door onder de Tweet.

De vissers proberen via social media meermaals de eigenaar van de surfplank te achterhalen. Steeds zonder succes. Als de ouders van de vissers tijdens hun vakantie in Tasmanië aan wat locals vertellen over de surfplank wordt duidelijk dat de surfplank wel eens van Griffiths kan zijn: „We konden de missende stukjes van de puzzel leggen en achterhaalden dat het mijn plank moest zijn!”

Volgens een oceanograaf is het onmogelijk om precies te achterhalen welke route de surfplank heeft afgelegd, maar is het waarschijnlijk dat de plank ’ten oosten van Tasmanië naar het noorden is gedobberd, om daarna richting de Australische kust te drijven’.

De vissers gaan er nu alles aan doen om de plank terug te krijgen bij Danny.