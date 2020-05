Grootste staat in Australië kondigt versoepelingen aan

New South Wales is de zwaarst getroffen staat in Australië. Ongeveer 45 procent van alle doden en besmettingen is daar geregistreerd. Maar zaterdag kwamen er slechts twee nieuwe geïnfecteerden bij terwijl er 10.000 mensen werden getest. Dat maakt de weg vrij voor een voorzichtige versoepeling. „Het feit dat we de beperkingen versoepelen, betekent niet dat het virus minder dodelijk of minder bedreigend is. Het betekent alleen dat we het tot nu toe goed hebben gedaan”, vertelde premier Gladys Berejiklian.

Restaurants en cafés mogen vanaf 15 mei plaats bieden aan maximaal tien gasten. Ook voor de speeltuinen en buitenzwembaden gelden strikte limieten.

De nationale minister-president Scott Morrison kondigde vrijdag aan dat het land de coronamaatregelen in drie fases versoepeld. De overheid mikt erop in juli alle beperkingen te hebben opgeheven. Voor de uitwerking zijn de staten verantwoordelijk.