Dijsselbloem kandideert zich voor eurogroep

Dijsselbloem werd al sinds half december genoemd als belangrijke kandidaat om Juncker op te volgen als voorzitter van de vergaderingen van de ministers van Financiën van de 17 eurolanden. Hij zou inmiddels de enig overgebleven kanshebber zijn. Het definitieve besluit over de opvolging van Juncker valt komende maandag.

Dijsselbloem zei de Kamer dat de procedure voor de opvolging van Juncker veranderd is, wat betekent dat kandidaten zich voor vrijdag 12 uur moeten melden bij Juncker. Dijsselbloem doet dat dus. Hij zei dat hij - voor zover hij weet - tot nu toe de enige kandidaat is.

Dijsselbloem zei dat hij gewoon minister blijft en dat de twee functies te combineren zijn. „Ik blijf staatsrechtelijk verantwoordelijk en zal debatten met de Kamer blijven voeren.” Hij vroeg steun van de Kamer voor zijn kandidatuur en het vertrouwen van de Kamer dat hij de twee functies kan combineren. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën zal Nederland vertegenwoordigen in de bijeenkomsten van de eurogroep als Dijsselbloem inderdaad tot voorzitter wordt gekozen.

Dijsselbloem wil zich kandideren voor het voorzitterschap van de eurogroep vanwege „,het enorme belang” dat die heeft als platform waar besloten wordt over de stabilisatie van de eurozone en het herstel van de economische groei. Het kabinet denkt dat de functie te combineren is met die van minister van Financiën, al wordt het „hard werken”. „Als ik niet functioneer, moet u ingrijpen”, hield hij de Kamer voor.

Dijsselbloem ontkende dat hij in zijn nieuwe functie straks „met meel in de mond” moet spreken in de Kamer. Hij wees erop dat Nederland in het verleden diverse keren het roulerend voorzitterschap van de EU heeft bekleed. Toen ging het werk in de Kamer ook gewoon door.