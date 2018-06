Aangepaste dienstregeling voorkomt ellende

Volgens de NS wist 89 procent van de treinreizigers van de aangepaste dienstregeling af. Veel meer mensen raadpleegden de Reisplanner op de website van de NS of via de speciale app op hun smartphone of tablet. Maandagochtend werden een miljoen reisadviezen opgevraagd, een record.

De NS zette nog enkele andere cijfers op een rijtje. Zo reden er 4300 treinen per dag tegen 5200 op een normale dag. De diensten van 689 machinisten en 729 conducteurs moesten donderdag worden aangepast.

De reizigers twitterden zich een slag in de rondte over de NS. Zo gingen ruim 30.000 tweets over de dienstverlening en vooral over te volle treinen. Maar we kregen ook complimenten en een hart onder de riem, aldus de spoorwegen.

Tenslotte meldt de NS ruim 50.000 gratis kopjes koffie te hebben uitgedeeld tijdens 3 dagen aangepaste dienstregeling.