Ik ga samenwonen

Hallo Sylvia,

Mijn vriendin en ik hebben besloten om samen te gaan wonen. Nu moeten er ook afspraken gemaakt worden omtrent hoe om te gaan met haar kinderen, financiën en huishoudelijke zaken. Waar moet ik aan denken om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen? Hopelijk kunt u mij hier in helpen. Aangezien ik niet hun vader ben weet ik niet zo goed, waar ik mijn grenzen moet leggen. Soms voel ik mij ook schuldig naar mijn eigen kinderen toe omdat ik haar kinderen vaker om me heen heb, dan mijn eigen kinderen.

Groetjes,

T.

Beste T.,

Er breekt een spannende tijd aan. Samenwonen geeft weer een nieuwe dimensie aan jullie relatie en zeker als er kinderen in het spel zijn kan dat voor extra problemen zorgen. Eigenlijk zijn alle problemen altijd goed op te lossen als je er eerlijk en open over communiceert.

Wat is open en eerlijk communiceren? Heel eerlijk zijn over hoe je het graag zou willen met betrekking tot de onderwerpen die je noemde in jouw vraag. Het liefst al voordat je gaat samenwonen. Dan zijn jullie verwachtingen op elkaar afgestemd.

Tijdens het samenwonen is het verstandig om te evalueren en eerlijk aan te geven wat je niet leuk vind. Vertel wat je niet goed vindt lopen (maak dat echt concreet) en vertel daarbij ook, wat het met je doet en hoe je het graag anders zou willen aanpakken. Je kunt dan ook praten over intenties, je kunt begrip tonen naar elkaar en goed naar elkaar luisteren. En als alles op tafel ligt, kunnen jullie opnieuw besluiten hoe je met bepaalde situaties om wilt gaan. Je kunt nieuwe afspraken maken en die na een tijd weer evalueren. Als blijkt dat het niet gewerkt heeft, maak je weer nieuwe afspraken. Als het wel heeft gewerkt dan houden jullie deze nieuwe afspraak.

In het begin zul je vaak dit soort gesprekken hebben. Op langere termijn werkt alles wel zo’n beetje en zijn jullie wat beter op elkaar afgestemd. Totdat er weer veranderingen plaatsvinden, zoals jouw kinderen die er misschien op termijn extra bij kunnen komen enz.

Het leven verandert continue, niet alleen nu, en vraagt om continue aanpassing van iedereen. Als je dingen bespreekbaar maakt, dan kan iedereen meebewegen met wat er op dat moment speelt! Ervaar en voel wat bij jullie past en schuif opzij wat niet succesvol is!

Groetjes

Sylvia

www.relatieraadsel.nl

STEL JE VRAAG

Heb jij te maken met relatiehobbels of wil je als single relatieadvies? Mail onze relatiedeskunidge via vrouwinternet@telegraaf.nl o.v.v. 'Vraag aan Sylvia'. Wie weet wordt jouw vraag op liefdesgebied binnenkort in deze rubriek behandeld.

Volg VROUW ook op Hyves, Facebook, Twitter en Google+!