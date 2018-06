Schultz neemt onderzoek A27 serieus

Schultz ontkende dat ze niet naar alternatieven wil kijken. „We hebben in het verleden heel veel alternatieven onderzocht. De commissie onder leiding van oud-burgemeester Nico Schoof moet oordelen of we dat goed hebben gedaan en of we daar een goede keus in hebben gemaakt.”

De bewindsvrouw denkt dat het allemaal goed is gegaan. „Maar als de onafhankelijke commissie constateert dat ik onvoldoende onderzoek heb laten doen of conclusies niet had mogen trekken, dan neem ik dat serieus. Zoals ik aanneem dat de Kamer mij steunt als blijkt dat het allemaal wel goed is gegaan.” Het onderzoek van de commissie wordt begin maart verwacht.

Discussie

Schultz smoorde ook een discussie over de ene regel in het regeerakkoord over de A27. Die ontstond toen PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zei dat, als de onderzoekers aangeven dat de snelweg net zo goed op een minder ingrijpende manier kan worden verbreed (bijvoorbeeld 2x6 rijstroken in plaats van 2x7), dat zij daar dan voor kiest. „Als de verkeersproblemen zijn op te lossen met 2x6 dan kiezen wij daar voor. Ik ben vrij te handelen naar de uitkomsten van het onderzoek.”

Schrijffoutje

Dat in het regeerakkoord staat dat er een besluit wordt genomen over de A27 met tussen haakjes 2x7, noemde zij een schrijffoutje, waar andere partijen gretig op aansloegen. Maar ook volgens VVD'er Ton Elias is er geen gedoe hierover in de coalitie. „De kans dat de A27 met 2x7 rijstroken wordt verbreed, is volgens mij 99 procent. Maar als het onderzoek anders zou uitwijzen, kan een nieuwe situatie ontstaan.”

Volgens Schultz was het bewuste aantal rijstroken in het regeerakkoord genoemd, omdat over dat aantal discussie was. „Als duidelijk was dat het 2x7 zou worden, hadden we dat kunnen zeggen en was er geen onderzoek meer nodig geweest.”