Hartverscheurende geschiedenis van twee Joodse geliefden uit Scheveningen Het bankje bleef voor altijd leeg

Tanja Verkaik

De makers van de voorstelling op en bij het beroemde bankje op het Scheveningse Belgischeplein: Cleo van Bergeijk, Tim Lafeber en Daan Tönis (v.l.n.r.). Ⓒ Jos van Leeuwen

In de Tweede Wereldoorlog ontluikt de liefde tussen de jonge Ellis Cohen Paraira en Bernie Spier op een bankje op het Scheveningse Belgischeplein. De twee Joodse geliefden spraken af elkaar na de oorlog weer te ontmoeten bij het bankje, maar de 19-jarige Spier keerde nooit meer terug. Dit aangrijpende liefdesverhaal wordt door zeven jongeren verteld in de voorstelling Laten we bij het bankje beginnen.