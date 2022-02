Oekraïne roept op tot kalmte na berichten over naderende inval

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een verklaring dat het van „cruciaal belang” is dat geen paniek wordt gezaaid. Ook moeten „destabiliserende handelingen” worden vermeden.

Zorgen

Westerse landen maken zich al langer zorgen over een Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. De VS deden de spanning vrijdag flink oplopen door te waarschuwen dat een invasie op „ieder moment” zou kunnen plaatsvinden, mogelijk zelfs tijdens de Olympische Spelen in Beijing.

Er was eerder nog rekening mee gehouden dat Rusland in elk geval het eind van dat sportevenement af zou wachten om bondgenoot China niet te ergeren. De VS beschikken inmiddels echter over inlichtingen dat Moskou overweegt om komende woensdag te beginnen met een aanval, zeggen ingewijden tegen The New York Times. Het is onduidelijk hoe betrouwbaar die informatie is.

Topoverleg

Er vindt nog steeds topoverleg plaats om verdere escalatie te voorkomen. De Amerikaanse president Joe Biden spreekt zaterdag naar verwachting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Het is de eerste keer in weken dat de twee wereldleiders elkaar persoonlijk spreken.

Oekraïense reservisten oefenen met hun wapens nabij Kiev Ⓒ ANP

Het Oekraïense ministerie benadrukt dat de strijdkrachten de laatste ontwikkelingen op de voet volgen. Het leger zou ook klaarstaan om het land te verdedigen en aanvallen af te slaan.

Rusland heeft geërgerd gereageerd op de Amerikaanse waarschuwing dat een inval op korte termijn kan plaatsvinden. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beklaagde zich over de „veelzeggende hysterie” van het Witte Huis. „De Angelsaksen willen tegen iedere prijs een oorlog”, concludeerde ze.

Paniekzaaierij

Russische functionarissen hebben berichten over een inval steeds afgedaan als paniekzaaierij. Ze willen dat het Westen de Russische zorgen over de uitbreiding van de NAVO serieus neemt. De Russen willen niet dat buurland Oekraïne lid kan worden van dat militaire bondgenootschap.

Een hoge Russische diplomaat bij de Verenigde Naties leek via Twitter spottend te reageren op de laatste waarschuwing uit Washington. Dmitri Poljanski zei dat Russische troepen „nog steeds op het eigen grondgebied zijn.” Ook hij sprak over Amerikaanse hysterie. „Ik vraag me af of de VS uiteindelijk zelf Oekraïne gaan binnenvallen. Dat zal iemand toch moeten doen, na zo’n campagne om paniek te zaaien.”