Spoorwegmuseum belicht Jodentransporten

Het Spoorwegmuseum in Utrecht bouwt in een antieke bagagewagons een permanente expositie over de transporten van Joden, Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bagagewagon uit 1914 staat al in het museum en wordt door bezoekers meestal geassocieerd met de beruchte transporten, hoewel het onbekend is waarvoor dit treinstel in de oorlogsjaren is gebruikt.