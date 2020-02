Tientallen burgers gedood bij bloedbad in Mali

Inwoners van het herdersdorp Ogossagou, waar in maart vorig jaar al 160 burgers werden vermoord. Ⓒ ICRC

BAMAKO - Zeker 31 burgers zijn vermoord bij een aanval op een dorp in centraal Mali. Het bloedbad werd aangericht in het herdersdorp Ogossagou, waar in maart vorig jaar al 160 burgers werden vermoord.