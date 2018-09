Eisen tegen drugsbende vermoorde Eindhovenaar

De drugsbende wordt verdacht van import in een zeecontainer van 3000 kilo hasj uit Pakistan en export van honderden kilo's hennep en hasj naar Engeland en Italië. Ook worden de leden beschuldigd van witwassen.

Aran de Jong (41) werd in november kort voor de rechtszaak doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Eindhoven. De behandeling van de zaak tegen in totaal 18 verdachten begon korte tijd later, op 3 december.

De rechtbank in Den Bosch doet op 7 maart uitspraak.