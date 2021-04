Ophef in België: politie rijdt halfnaakte vrouw ’La Boum’ omver

Op sociale media doet een nieuwe video over het uit de hand gelopen nepfestival de ronde. Daarop is te zien is hoe de politie te paard een halfnaakte vrouw aanrijdt. De vrouw, die de paarden niet zag aankomen, komt zwaar ten val en blijft liggen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laat de beelden onderzoeken.

Bekijk de video. Tekst loopt verder.

„Dat is excessief”, reageert Sofie De Kimpe, professor criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel, na het zien van de beelden. „Doorgaans gaan paarden aan de kant, maar een politiepaard is getraind om te blijven lopen. Mits de ruiter het paard zo leidt, zal het mensen omver lopen. In deze situatie lijkt me dat erg excessief. Hij had het paard langs deze persoon kunnen sturen. Dit is volstrekt overbodig.”

Veldslag

In het Ter Kamerenbos waren donderdag naar schatting tweeduizend jongeren samengekomen om te feesten, veelal zonder mondkapjes, waardoor de politie ter plaatse kwam om de maatregelen te laten naleven. Dat leidde tot een erg grimmige avond waarbij agenten bekogeld werden met glazen flessen en andere projectielen.

Jongeren gaan uit hun dak op het niet-bestaande, maar toch echt gerealiseerde festival zonder de regels voor afstand in acht te nemen. Ⓒ EPA

In totaal raakten 26 politieagenten daarbij gewond. Eén van hen moest naar het ziekenhuis, maar heeft dat intussen al mogen verlaten. Ook 7 politiepaarden raakten gewond. De voorruit van een vrachtwagen van de politiecavalerie werd vernield. Van vijf andere politievoertuigen werden de banden kapotgestoken of ramen ingeslagen.

Rellende jongeren zetten een en ander in brand. Ⓒ EPA

Ook 8 feestvierders liepen verwondingen op. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zei donderdag al dat het gedrag van de jongeren onaanvaardbaar is, maar ook zij heeft de beelden van de agenten per paard gezien. „Het is te vroeg om een oordeel te vellen”, zegt ze erover bij VRT Nieuws. „Ik ga het onderzoeken, maar uiteraard moet het optreden van de politie altijd proportioneel zijn en zullen we dat verder bekijken.”

Een agent spuit pepperspray naar een feestvierder die probeert te ontkomen. Ⓒ EPA

Malieveld

In Nederland ontstond ophef na beelden van het Malieveld waarin een man die al bloedend op de grond lag, geslagen werd door agenten en een hond in zijn been bleef bijten. Onder meer Amnesty was kritisch over het geweld.