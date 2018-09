Strafhof onderzoekt oorlogsmisdaden Mali

Sinds het begin van het gewapende conflict in Mali in januari 2012 hebben mensen in het noorden van Mali „in hevige onrust” geleefd, zei hoofdaanklaagster Fatou Bensouda. Diverse groepen hebben zich gewelddadig gedragen. Er is reden om aan te nemen dat er is gemoord, gemarteld en verkracht in het conflict. Het onderzoek van het hof concentreert zich op misstanden in drie regio's in het noorden van Mali.

Het noorden van het Afrikaanse land wordt sinds vorig jaar bezet door de opstandige rebellen, Toearegs, en een aantal extremistische islamitische groeperingen. Het is een lappendeken van rebellen die tegen de overheid, maar ook tegen elkaar vechten. In het Westen is men bang dat door het meevechten van aan al-Qaeda gelieerde groeperingen Mali een broeinest wordt van extremistische moslims.