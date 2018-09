Syrië gebruikte mogelijk chemische wapens

De Verenigde Staten beschikken over aanwijzingen dat het Syrische regime van president Bashar al-Assad chemische wapens heeft ingezet tegen de opstandelingen. Het middel Agent 15 zou zijn ingezet op 23 december in de stad Homs. Dat is naar voren gekomen in onderzoek van Amerikaanse diplomaten in Turkije, waarover ze een geheim telegram naar Washington hebben gestuurd.