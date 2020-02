’Prijs’ Vuelta naar beneden gepraat

De grootste kostenpost waarop La Vuelta Holanda de prijs naar beneden praatte, is het contractgeld waarmee het binnenhalen van de wielerronde gemoeid is. Uit vergadernotulen blijkt dat Vuelta-organisator ASO 4 miljoen euro vroeg. Dat werd na onderhandelingen bijgesteld naar 3,25 miljoen.

De voorgaande drie keren dat een grote ronde in Nederland begon, betaalden Apeldoorn (start Giro 2016) 3,65 miljoen, Utrecht (Tourstart 2015) 4 miljoen en Rotterdam (Tourstart 2010) 2,5 miljoen euro aan startfee.

Hotelkosten

Daarnaast boekte La Vuelta Holanda een positief resultaat met hotelkosten. De Spanjaarden wilden dat de Nederlanders de hotels voor de wielerteams betaalden. Er moeten in totaal vier nachten voor 22 teams, per team vijftien twee- en eenpersoonskamers aan slaapruimte, geboekt worden. Uiteindelijk is vastgelegd dat de Ronde van Spanje zelf deze kosten (minimaal 165.000 euro) op zich neemt.

Een woordvoerster van La Vuelta Holanda wil niet veel kwijt over de gevoerde onderhandelingen, omdat het gaat om vertrouwelijke informatie. Ze schrijft: ’De Nederlandse organisatie is blij met de uiteindelijke afspraken en de overeenkomst.’ Veel onderhandelingspassages in opgevraagde documenten zijn zwartgelakt.

"Organisatie is blij met afspraken"

Voor het evenement is in totaal 14,9 miljoen euro begroot waarbij de publieke kosten worden gedeeld tussen gemeente en provincie Utrecht enerzijds. Zij nemen twee derde van de in totaal 6,4 miljoen euro aan publieke financiering op zich. De provincie Noord-Brabant, gemeenten Den Bosch en Breda betalen een derde. Het ministerie van VWS springt bij met 2,5 miljoen euro. Verder hoopte La Vuelta Holanda 6 miljoen euro aan sponsorgelden op te halen, waarvan vooralsnog 5,5 miljoen binnen is.

Geen sinecure

Het rondkrijgen van deze private financiering was geen sinecure. Nog voordat de contracten getekend waren uitte projectleider Martijn van Hulsteijn zorgen over de rol van Noord-Brabant en Breda hierin. Uit interne stukken blijkt dat overwogen is partijen te binden die het financiële risico van het evenement wilden dragen.

Volgens een woordvoerster van La Vuelta Holanda was de basisfinanciering echter snel rond en was risicodekking niet nodig. De verwachte economische impact van het evenement ligt tussen de 12,2 en 13,5 miljoen euro.

De Ronde van Spanje start op vrijdag 14 augustus met een ploegentijdrit over 23,7 kilometer met start in finish in Utrecht. De tweede etappe begint in Den Bosch en eindigt in Utrecht. Breda is start- en finishplaats voor de derde etappe.