Arrestatie bij grote politieactie Groningen: ’Die grijze muis heeft een mitrailleur’

De politie was met meerdere eenheden ter plaatse, zegt politiewoordvoerder Renate Winkel. „Wij kregen een melding van een schietincident, maar het is nog de vraag of er daadwerkelijk is geschoten. Mogelijk is er wel een persoon met een vuurwapen. Daarom zijn we met veel eenheden ter plaatse.”

De politie is donderdagochtend met meerdere eenheden uitgerukt naar de Soerabajastraat in Groningen.

Wapen

Een ongeveer 50-jarge bewoner van een woning in de straat hing, zeggen buurtbewoners, relaxed uit het raam met een wapen in de hand. Daarop werd de politie gewaarschuwd.

Ondanks het verzoek van de politie om niet naar de Soerabajastraat te komen, trok het optreden veel bekijks. ,,Wow, die grijze muis heeft een mitrailleur in zijn hand joh. Daar wil je geen kogel van”, zegt een toeschouwer.

De speciale eenheid van de politie viel het pand gewapend binnen. Daarbij werd zo’n tien keer geschoten. De man is overmeesterd en afgevoerd naar het cellencomplex. Het is nog onduidelijk of de schoten die te horen waren, door hem gelost zijn of door de politie.