LIVE | Tropenrooster in corona-teststraten IJsselland

De GGD IJsselland heeft een tropenrooster ingesteld voor de medewerkers van de vier corona-teststraten in het gebied. Er wordt ook extra personeel ingezet, zodat alle testers elk half uur even hun warme pak uit kunnen doen, zegt coördinator Karin Grotebreg. IJsselland werkt in de hele provincie Overijssel, behalve Twente.

De teststraten in Zwolle, Deventer, Ommen en Steenwijk zijn zolang het tropisch warm blijft 's middags gesloten. De locaties gaan 's morgens eerder open. "Iedereen kan zich nog steeds dezelfde of de volgende dag laten testen. Als het nodig is, wordt de capaciteit verder opgeschaald", garandeert Grotebreg.

De GGD raadt mensen aan om drinken en een petje mee te nemen naar de testlocatie. Het kan zijn dat de wachttijd een beetje oploopt.

