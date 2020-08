LIVE | VS: ’Ga niet naar Sint-Maarten, Aruba en Curaçao’

De Verenigde Staten ontraden Amerikanen om Sint-Maarten, Aruba en Curaçao te bezoeken. De eilanden hebben een zogenoemde level three-waarschuwing gekregen in een donderdag gepubliceerde lijst. Dat betekent dat alle niet-essentiële reizen worden afgeraden.

Volgens de VS is het risico om in de drie landen besmet te raken hoog.

Amerikanen worden sinds vorige maand toegelaten in Aruba. Sint-Maarten opende vijf dagen geleden de grenzen voor Amerikanen. Curaçao laat Amerikanen echter nog steeds niet toe. Saba, Bonaire en Sint-Eustatius zijn volgens de VS wel veilig. Maar die eilanden laten ook geen Amerikanen toe.

Tussen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten zijn wel grote verschillen. Aruba heeft sinds donderdag 146 actieve lokale besmettingen, Sint-Maarten heeft er nu 74. Curaçao is helemaal ’coronavrij’, zo meldde de overheid donderdagavond (lokale tijd). Er zijn geen actieve gevallen geregistreerd. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er op Curaçao 31 besmettingen geconstateerd, 30 personen zijn hersteld. In maart overleed een besmette toerist uit Nederland op Curaçao.

