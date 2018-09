Schippers mocht subsidie Stivoro stopzetten

„Schippers heeft de vrijheid om keuzes te maken binnen bepaalde grenzen. De Raad van State beoordeelt of deze grenzen overschreden worden en dat is hier niet het geval”, legde een woordvoerster van de Raad van State woensdag uit. „Wij zien geen aanleiding om het belang van Stivoro zwaarder te laten wegen dan dat van de minister.”

Stivoro vond de termijn waarop de subsidie werd afgebouwd te kort. De anti-rookorganisatie kreeg sinds 1974 subsidie om tabaksgebruik te ontmoedigen in Nederland. De minister wil dat tabaks-, alcohol- en drugspreventie gebundeld wordt in één instituut, het Trimbos-instituut. Volgens de Raad van State heeft Stivoro voldoende gelegenheid gehad om de kennis die intern aanwezig is goed over te dragen aan het Trimbos-instituut.

Ook is de termijn waarop de subsidie is afgebouwd volgens de Raad van State lang genoeg om ontslagprocedures van medewerkers af te ronden.