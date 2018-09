'Unilever laat Slim-Fast verslonzen'

Productintroducties zijn er bijna niet meer. Volgens marktonderzoeksbureau Mintel werden er vorig jaar zeven nieuwe producten op de markt gebracht, tegen nog 77 in 2005.

Volgens persbureau Bloomberg is de omzet van Slim-Fast in de Verenigde Staten met sinds 2008 zo’n 40% teruggevallen tot $196 miljoen. Het merk is niet eens meer goed voor 1% van de totale omzet. In Frankrijk zijn de producten niet eens meer te koop.

Ooit leek het merk gouden bergen te beloven. Sinds de oprichting in 1977 leek de groei niet te stoppen. Het succes trok de aandacht van Unilever die het bedrijf op de top van de markt in 2000 voor $2,4 miljard kocht. Bij de aankoop hoopte Unilever de omzet in enkele jaren te vervijfvoudigen. Maar verschillende dieetgoeroes als Atkins, en in Nederland Sonja Bakker, gingen er met de hoofdprijs vandoor. Na een aanvankelijke omzetstijging, zette de daling al in 2003 in.

Lees verder in De digitale Telegraaf.