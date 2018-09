RTL ondertitelt meer programma's voor doven

RTL maakte dinsdag in een bericht op de website bekend dat de zender ondertiteling mogelijk maakt bij RTL Nieuws en een selectie van Nederlandse comedy- en dramaseries. Uiteindelijk moet de helft van alle Nederlandse programma's in 2014 te volgen zijn voor de ongeveer 1,5 miljoen doven en slechthorenden in ons land, zo luidt het streven.

Daarmee voldoet RTL aan de norm die voor commerciële zenders geldt in Nederland. Officieel is het mediabedrijf hiertoe overigens niet verplicht, omdat het Luxemburgs is.

De belofte van de zender valt in goede aarde. „Gelukkig wordt nu wel aan het verzoek van vele slechthorenden en doven gehoor gegeven”, liet SOAP!, het samenwerkingsverband van de landelijke belangenorganisaties van doven en slechthorenden, in een reactie weten. Tot nu toe werd volgens een woordvoerster een grote groep Nederlanders buitengesloten. „SOAP! heeft in de afgelopen jaren RTL op meerdere manieren proberen te wijzen op haar maatschappelijke taak. We zijn dan ook zeer verheugd te horen dat RTL eindelijk heeft besloten haar verantwoordelijkheid te nemen en te starten met ondertitelen.”