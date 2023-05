Mexico werkt samen met VS om chaos aan grens te voorkomen

De Mexicaanse president Andrés Manuel Lopéz Obrador heeft ook extra agenten van de Nationale Garde gestuurd naar de zuidelijke grens met Guatemala en Belize om „migranten te beschermen.” De meeste migranten komen uit Midden-Amerika en proberen via Mexico de VS te bereiken. Over die inzet van extra manschappen zou hij niet hebben overlegd met zijn Amerikaanse collega Joe Biden.

Lopéz Obrador heeft er bij Biden ook op aangedrongen om overeenkomsten te sluiten met Venezuela, Cuba en andere landen waar veel migranten vandaan komen. De Mexicaanse president wil dat de Amerikanen meer gaan investeren in Latijns-Amerika zodat mensen niet hoeven te migreren.

Het Amerikaanse noodbevel tegen migranten staat bekend als Title 42. De maatregel stamt uit de regeringsperiode van president Donald Trump en is gebruikt om zo’n 2,8 miljoen keer mensen terug te sturen die de grens waren overgestoken. Zo moest verspreiding van het coronavirus worden tegengegaan.

De douane verwacht dat het einde van Title 42 gaat leiden tot zo’n 10.000 pogingen per dag om illegaal de 3100 kilometer lange zuidgrens met Mexico over te steken. Dat is een verdubbeling van het gemiddelde in maart. In april is het aantal grensoverschrijdingen in het zuiden van de VS al fors toegenomen. De Amerikaanse regering heeft 24.000 agenten gemobiliseerd om te stationeren in het grensgebied.