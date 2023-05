Badkamerspecialist diep geschokt door steekincident in eigen winkel: ’Ongelooflijk en schokkend’

De zegsman vervolgt: „Wij hebben dit in de geschiedenis van ons bedrijf gelukkig nog nooit meegemaakt. Wij vinden het verschrikkelijk dat een van onze verkopers is neergestoken, gelukkig is hij buiten levensgevaar. Maar ook op de rest van het personeel heeft dit een enorme impact.”

Aanleiding voor het steekincident is, zoals het er nu naar uitziet, een conflict over de betaling van het door de klant bestelde sanitair. De klant had de afgelopen tijd zakelijke correspondentie per mail gevoerd met de franchisenemer van Sanisale Amersfoort, aldus de woordvoerder. Hieruit kon niet worden opgemaakt dat de klant verkeerde bedoelingen had. Pas recent begon de klant de franchisenemer telefonisch te bedreigen, laat het moederbedrijf weten. Woensdag kwam de klant naar de vestiging aan de Nijverheidsweg en stak hij met een mes op een verkoper in. Aanwezig winkelpersoneel wist de belager te overmeesteren en de politie te alarmeren.

Sanisale doet aangifte tegen de klant. Voor het personeel wordt nazorg georganiseerd.