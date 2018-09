Ouders dronken, kinderen verbranden

De brand was door nog onbekende oorzaak ontstaan in een gebouw in de regio Krasnojarsk, ongeveer 4000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens de politie wisten de benevelde man en vrouw zelf wel uit het brandende huis te komen. Hun drie kinderen tussen 2 en 12 jaar en een neefje van 15 jaar lukte dat niet. Zij kwamen om.

