’Nooit meer een Shoa’

De wereldleiders kwamen bijeen in Yad Vashem, het gedenkcentrum voor de Holocaust in Jeruzalem. Ⓒ Foto EPA

JERUZALEM - Wereldleiders hebben zich op een grote Holocaust-conferentie in Jeruzalem in sterke bewoordingen uitgesproken tegen het groeiende antisemitisme. Zij erkenden stuk voor stuk dat, 75 jaar jaar na de grootste massamoord in de geschiedenis, Jodenhaat weer aan een opmars bezig is. Hun boodschap: nooit meer.