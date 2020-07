’Zes studenten op campus Universiteit Twente besmet met coronavirus’

Dat maakt de Regio Twente bekend aan de regionale krant Tubantia. Waar de zes de besmetting hebben opgelopen, is nog onbekend. Ze hadden zelf gevraagd om een test. Na contactonderzoek van de GGD zijn mensen uit hun directe omgeving gevraagd om in quarantaine te gaan.

De studenten wonen allemaal in hetzelfde gebouw. Ze hebben een studio, een kamer met eigen douche en keuken, in het Hogekamp-gebouw ofwel ’Campus053’. „Dit zat er een keer aan te komen. Het virus is nog onder ons. Een dergelijke uitbraak hoort er bij”, aldus woordvoerder Astrid Boudrie van Regio Twente.

Met goed bron- en contactonderzoek zijn regionale uitbraakjes prima in toom te houden, aldus Boudrie. „Het is zaak om besmettingen zo snel mogelijk op te sporen.”