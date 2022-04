Resten van zeemonster gevonden in Alpen; is het de grootste ooit?

Het team van dr. Heinz Furrer van de Universiteit van Zürich vond de restanten in de Knössen-formatie, een carbonaatrijk gesteente dat 200 miljoen jaar geleden in een ondiepe baai werd afgezet. Door de beweging van de tektonische platen werden in millennia daarop de Alpen opgestuwd. Het fossiel werd daardoor meegevoerd naar zo’n 2800 meter boven de zeespiegel op een Zwisterse berg.

Tijdens een geologische verkenning van het gebied kwamen dr. Furrer en zijn studenten de fossielen al jaren geleden tegen, maar de resten lagen decennialang in de kelder te verstoffen. Toen recent nieuwe restanten van ichtyosaurussen opdoken, besloten de onderzoekers de eerdere vondsten aan een nader onderzoek te onderwerpen. Met name één tand wekte verwondering door zijn grootte. Zelfs voor een ichtyosaurus was de tand enorm en dat leidt tot de veronderstelling dat dit exemplaar een van de grootste levende wezens ooit zou kunnen zijn geweest.

Ichtyosaurussen (vissauriërs) kenden veel soorten, zoals deze Ophthalmosaurus. Ⓒ Nobu Tamura via Wikimedia Commons

Niet alle ichtyosaurus-varianten hadden tanden, men neemt aan dat de meeste van deze zeemonsters zich in leven hielden met het opslokken van inktvisachtige prooien. Sommige soorten hadden echter wel tanden. Van een 18 meter lange ichtyosaurus zijn tanden gevonden met een diameter van zo’n 2 centimeter. De in Zwitserland gevonden tand heeft een diameter van een verbijsterende 6 centimeter. Dat betekent niet dat dit exemplaar ook meteen drie keer zo groot is, maar in de buurt van de 30 meter van een blauwe vinvis moet het dier mogelijk kunnen komen.

De vondst heeft tot grote opwinding geleid. Mede-onderzoeker Martin Sander van de Universiteit van Bonn kan er niet over uit, vertelt hij in The Mirror. „Het is echt een enorme tand, maar omdat de tand is afgebroken kunnen we niet vaststellen van welke soort ichtyosaurus hij is. De vraag is nu dus: is het een enorme tand van een ’normale’ ichtyosaurus of een ’normale’ tand van een enorme ichtyosaurus?”