Burgemeester woedend op rovende asielzoeker (16): ’Rotzakken!’

De tiener werd tijdens zijn rooftocht opgemerkt door de bejaarde man. Hij kreeg vervolgens een aantal harde klappen in het gezicht en moest naar het ziekenhuis. Niet veel later werd de verdachte opgepakt. „Deze rotzakken verpesten het voor de rest. Mensen die vluchten uit onveilige landen willen we graag helpen, maar dit doet het imago van asielzoekers geen goed. Zo lijden de goeden onder de kwaden. Dit is hartstikke ergerlijk. Wel ben ik heel blij dat de politie hem zo snel gepakt heeft”, aldus burgemeester Van Soest in de Gelderlander.

Hij kondigt aan mee te leven met het slachtoffer en snel contact op te nemen. De burgervader is de criminaliteit van ’die rotzakken’ uit veilige landen ’ spuugzat’.

„Met nadruk wil ik stellen dat het om jongeren gaat uit veilige landen”, meldt Van Soest, wijzend op probleemgevallen in de asielopvang. „Deze zullen we niet meer in azc Overloon tegenkomen, daar zorg ik voor.”

De jongen wordt verdacht van meerdere woninginbraken, die kort voor het geweld al plaatsvonden.

