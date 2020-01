Tweehonderd Fransen teruggekeerd uit China

De passagiers vertonen geen symptomen die gelinkt worden aan het longvirus. Voor de zekerheid worden de Fransen veertien dagen in quarantaine geplaatst in de gemeente Carry-le-Rouet aan de Middellandse Zeekust.

In Frankrijk is bij vijf mensen het nieuwe coronavirus al vastgesteld. Ook in Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het virus al geconstateerd.