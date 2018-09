Bestuur provincie Pakistan weg na aanslagen

De sjiieten hebben geklaagd dat de regering van de provincie hen te weinig beschermt. Zij weigerden daarom de slachtoffers van de aanslagen te begraven.

De premier nam zijn besluit na overleg met sjiitische leiders. Die drongen aan op het ontslag van het provinciebestuur en willen dat het leger in Baluchistan wordt ingezet. „Onze samenleving is in de greep van het terrorisme en de hele natie vecht ertegen”, zei Ashraf tegen de sjiitische leiders.

In 2012 zijn volgens de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zeker 400 sjiieten in Pakistan het slachtoffer van een aanslag geworden. Meer dan 120 van hen werden in Baluchistan gedood. Human Rights Watch verwacht dat het geweld verder toeneemt.