Krokodil verslindt jongetje (8) voor ogen ouders

Binnenland

Staatsbosbeheer moet 1600 herten schieten in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer moet in de komende wintermaanden ongeveer 1600 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen in Flevoland. Of dat gaat lukken is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het een zachte winter wordt, is het afschot moeilijker volgens de natuurbeheerder. In de Oostvaard...