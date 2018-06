23 blinde ogen door vuurwerk

Rond de afgelopen jaarwisseling zijn 264 patiënten met oogletsel behandeld. Daarbij liepen 155 'feestvierders' letsel op die zelf vuurwerk afstaken. De andere 109 waren kijkers naar het vuurwerk. In totaal werden 324 ogen beschadigd. 101 mensen hebben blijvend letsel. Bij 54 ogen is zelfs sprake van een oogschade die varieert van permanent verminderd gezichtsvermogen tot een blind oog. 23 ogen werden volledig blind waarvan 8 zelfs verwijderd moesten worden. De definitieve cijfers komen in de loop van maart.

Het NOG zegt dat de afgelopen vijf jaarwisselingen in totaal 111 ogen door vuurwerk blind zijn geworden.