AC Milan heeft in de Serie A kostbare punten laten liggen tegen promovendus Sampdoria. Het duel in Genua eindigde in 0-0. Urby Emanuelson begon op de bank en bleef daar de gehele wedstrijd. Door het gelijkspel raakte Milan, de nummer 7 van de ranglijst, de aansluiting met de clubs die op Europees voetbal azen kwijt.