Druk openingsweekend jubileumjaar Amsterdam

De Hotelnacht is onderdeel van het jubileumjaar 2013, een reeks festiviteiten waarmee de hoofdstad onder meer viert dat de grachten 400 jaar bestaan. Het drukst was het tijdens het feest Roomservice in het Hilton. Meer dan 1000 mensen kwamen naar de „excentrieke freakshow met een levende minibar, kussengevechten en stoute kamermeisjes”.

Ook theaters, musea en buurthuizen openden hun deuren voor het publiek en organiseerden speciale activiteiten. Tijdens het evenement 24H konden Amsterdammers en toeristen ritjes en rondleidingen meemaken. Zo trad volkszanger Harry Slinger (Drukwerk) op als gids op een rondvaartboot en opende de Industrieele Groote Club voor een etmaal haar deuren voor het publiek. Honderden mensen maakten van de gelegenheid gebruik om een bezoekje te brengen aan het fraaie gebouw van de besloten sociëteit, tegenover de Bijenkorf.