Onderzoek: Nederlander maakt zich zorgen over polarisatie

Eerder dit jaar berichtte De Telegraaf al dat het vertrouwen in politiek Den Haag was gekelderd. Ruim driekwart van de Nederlanders vond afgelopen mei dat politici te veel met zichzelf bezig zijn en te weinig met het oplossen van problemen. Het vertrouwen was op een absoluut dieptepunt beland, zo bleek uit een peiling.

Nieuw onderzoek van het SCP bevestigt dat negatieve beeld. Uit groepsgesprekken en enquêtes die het SCP deed, blijkt dat de zorgen van mensen over polarisatie vooral gaan over de omgangsvormen in het politieke en maatschappelijke debat. Ze noemen de harde toon van het debat, het niet goed naar elkaar luisteren en het vasthouden aan het eigen gelijk. Ook blijkt dat veel mensen zich ergeren aan in hun ogen extreme uitingen.

Niet ongevaarlijk

Volgens het SCP is de polarisatie niet ongevaarlijk. „Een gepolariseerde samenleving – of dat nu daadwerkelijk zo is of door mensen zo wordt beleefd – kan ervaren vijandigheid tussen politieke tegenstanders aanwakkeren”, zo schrijven de onderzoekers. „Dat kan op den duur de sociale cohesie en het functioneren van de democratie aantasten.” Daarom is het zaak dat politici en media ’een harde toon en vijandige houding’ vermijden, aldus het SCP.

Nederlanders ervaren dat vooral kleine groepen met een harde toon veel aandacht vragen en krijgen, onder meer in de media. Zij hebben soms begrip voor groepen die van zich laten horen omdat ze worden achtergesteld of omdat er niet naar hen wordt geluisterd. Toch overheerst bij veel mensen ongeduld en ergernis over fel verwoorde meningen en harde protestacties.

Het is niet alleen kommer en kwel. In de manier van samenleven zien Nederlanders ook veel dingen goed gaan. Zo wordt de ’onderlinge hulpvaardigheid’ in ons land als sterk punt genoemd. Ook vindt twee derde van de Nederlanders dat andere mensen te vertrouwen zijn.