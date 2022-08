44-jarige man opgepakt voor doodsteken Londense opa in rolstoel

In de Britse hoofdstad Londen werd geschokt gereageerd op het doodsteken van de oudere man, die in een elektrische rolstoel zat. Hij werd met een mes om het leven gebracht. Bijna een etmaal na het incident was er nog geen verdachte opgepakt. Camerabeelden boden uiteindelijk uitkomst voor de recherche.

Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat Londense agenten een verdachte hebben aangehouden. „Ik wil het publiek bedanken voor hun overweldigende steun na dit gruwelijke incident”, zegt politie-inspecteur Jim Eastwood. „De familie van de heer O’Halloran is op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling en wordt nog steeds ondersteund door speciaal opgeleide officieren.”

Het slachtoffer, volgens Britse media een geliefd straatmuzikant, stierf ter plekke. „Hij was een heel goede, vriendelijke man”, zegt een winkeleigenaar tegen The Evening Standard. Een andere Londenaar vertelt dat zijn zoon O’Halloran graag mocht en dat de man altijd vrolijk toeterend op zijn scootmobiel rondreed.

Burgemeester Sadiq Khan zei ontzet te zijn over de mesaanval. In Londen worden regelmatig mensen doodgestoken, maar de doden zijn overwegend jonge mannen of jongeren.