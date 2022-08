Londen onthutst na doodsteken van oudere man in rolstoel

Het slachtoffer was tussen 80 en 90 jaar oud en stierf ter plekke. De politie doet een beroep op mensen die tijdens het incident in het westen van Londen in de buurt waren. Het kan zijn dat het voorval is vastgelegd met een dashcam in een auto of een camera op een helm.

De politie spreekt over een verschrikkelijk incident dat grote ongerustheid zal veroorzaken. Burgemeester Sadiq Khan zei ontzet te zijn over de mesaanval. In Londen worden regelmatig mensen doodgestoken, maar de doden zijn overwegend jonge mannen of jongeren.