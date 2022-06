Premium Het beste van De Telegraaf

Nog geen ’ja’ van Nederland voor Oekraïne in EU

Door Alexander Bakker en Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra bekijken samen met Dmytro Kuleba (Minister Buitenlandse Zaken van Oekraïne) een herdenkingsmuur met foto’s van gesneuvelde soldaten tijdens een werkbezoek in Oekraïne. Ⓒ ANP

Brussel/Den Haag - De verwachting is dat Brussel vrijdag adviseert om Oekraïne te verwelkomen als kandidaat-lid van de Europese Unie. Maar daar moeten nog wel alle 27 EU-landen mee instemmen. In Nederland is de coalitie verdeeld. „We moeten er zakelijk naar kijken: is dit land er klaar voor?”